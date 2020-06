Drumul European E85 este blocat în zona localității Dănila-Dărmănești din cauza apelor revărsate pe șosea traficul spre Siret și Rădăuți fiind practic paralizat. Ploile torențial căzute la finele acestei săptămâni a dus la acumulări de apă pe câmpurile din apropierea drumului european ape care s-au revărsat astăzi după amiază în zona mai joasă a carosabilului.

