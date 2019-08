Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis că din cauza numărului mare de autovehicule, circulaţia rutieră pe sensul către Suceava al DN17 Câmpulung Moldovenesc – Gura Humorului se desfăşoară dificil, în condiţii de aglomeraţie pe tronsonul Frasin – Păltinoasa. Pentru evitarea ambuteiajelor, conducătorii auto care doresc să se deplaseze dinspre Vatra Dornei către Suceava sunt sfătuiţi să utilizeze ruta alternativă Pojorâta – Sadova – Suceviţa – Rădăuţi – Suceava.

