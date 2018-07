Un șofer în vîrstă de 50 de ani, din Salcea, a fost amendat de un echipaj al Poliției Locale Suceava, după ce astăzi, în jurul orei 12.00, a produs un blocaj în trafic pentru aproximativ 30 de minute, în zona intersecției Bd. 1 Decembrie 1918 cu strada Bistriței, în zona Metro, pe sensul de mers către Fălticeni. Directorul executiv al Poliției Locale, Ovidiu Doroftei, a explicat că bărbatul conducea o autoutilitară și din cauză că nu a luat măsura asigurării mărfurilor transportate, constând în coli de tablă, acestea au fost împrăștiate pe banda a doua a sensului de mers, blocând circulația în zonă. El a precizat că bărbatul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 870 de lei.

