Tânăra din grupul celor trei alpinişti care au urcat astăzi pe vârful Pietrosul Călimanilor pentru a arbora Drapelul Naţional, şi care au fost surprinşi de o avalanşă, a fost găsită moartă de echipele de intervenţie. Decesul a fost confirmat de purtătorul de cuvânt al ISU Bucovina Suceava, Alin Găleată. El a anunţat că după ce unul dintre cei trei alpinişi a fost salvat, echipele de intervenţie au găsit-o şi pe tânăra din grup. Salvatorii au găsit-o pe alpinistă în stare de inconștiență, au început manevrele de resuscitare, însă în cele din urmă a fost declarat decesul.

Tânărul salvat, Lucian Drăgan, a fost trimis la Spitalul Județean Suceava, având degerături şi mai multe fracturi ale oaselor. Al treilea tânăr, Sorin Liviu, încă mai este căutat de echipele de intervenţie.

Reamintim că în această după amiază, trei salvamontiști au fost prinși de o avanlanșă ce a avut loc în Masivul Călimani. Cei trei se aflau pe Pietrosul Călimanilor pentru a amplasa un Tricolor în vârful muntelui. Este vorba despre doi tineri, care sunt și pompieri la Detașamentul din Vatra Dornei, și o tânără, prietena unuia dintre cei doi.

După salvarea unuia dintre cei trei, Alin Găleată a anunțat că este vorba despre trei alpiniși, doi dintre ei fiind pompieri militari, aflați în timpul liber, care au urcat pe Pietrosul Călimanilor pentru a arbora Drapelul Național, în cadrul unei acțiuni cu scop umanitar.

Pietrosul Călimanilor este cel mai înalt vârf din masivul Călimani, cu o înălțime de 2.100 de metri.