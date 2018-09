Tragedie în județul Suceava: cinci persoane au decedat după ce au fost implicate în două accidente rutiere. Primul accident a avut loc sâmbătă, 1 septembrie, în jurul orei 22.30 la intrarea în municipiul Suceava dinspre Salcea în urma unei coliziunii între un autobuz și o căruță. Autobuzul care efectua o cursă regulată Suceava-Bănești și în care se aflau 20 de pasageri a lovit în plin căruța plină cu baloți de paie care a ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure, căruță în care se aflau doi soți de 41 (femeia) respectiv 47 de ani (bărbatul). Aceștia au murit în ciuda manevrelor de resuscitare făcute de echipajele de medici sosite la fața locului: Detașamentul de Pompieri Suceava cu modulul SMURD, ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță Județean Suceava. În urma accidentului au mai rezultat două victime șoferul autobuzului și unul dintre pasageri care au fost transportați la Urgențele Spitalului Județean.

Al doilea accident s-a produs în jurul orei 1.30. Trei tineri au murit după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat pe cupolă în dreptul restaurantului Brădet din municipiul Suceava.

Mașina circula spre oraș când a intrat în șanț, s-a izbit violent într-un stâlp de electricitate pe care l-a rupt în bucăți, după care s-a răsturnat pe cupolă. Primele informații arată că șoferul care se afla sub influența băuturilor alcoolice și a pierdut controlul mașinii. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Suceava, cu modulul SMURD (descarcerare grea și descarcerare mică) și o ambulantă SAJ.