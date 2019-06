Muncitorul prins sub un mal de pământ care s-a surpat peste el la Calafindești a murit. Pompierii militari care au început acțiunea de salvare aseară în jurul orei 19 au reușit să extragă victima în jurul orei 22:45.

”Misiunea a fost extrem de dificila, din cauza malului de pamant instabil, mocirlos, cu o adancime de aproximativ 5 metri, care se surpa in permanenta din cauza infiltratiilor apei, punand in pericol chiar si viata salvatorilor. Dupa eforturi sustinute, trupul victimei a fost recuperat si predat echipajului SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor sustinute ale salvatorilor, care au lucrat sustinut aproape 5 ore pentru extragere, dar si a echipajelor SMURD si SAJ de a-l resuscita, barbatul in varsta de aproximativ 40 de ani a fost declarat decedat de medicul prezent la fata locului (ora 23:45)”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. Amintim că alți doi muncitori au fost prinși sub malul de pământ dar au fost scoși teferi de colegi și transportați la spital. Cei trei lucrau la săpat canalizarea în localitatea Calafindești.