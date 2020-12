Un tragic accident de circulație a avut loc astăzi dimineață pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc acolo unde o mașină a fost spulberată de tren la o trecere la nivel cu calea ferată. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, o persoană a murit pe loc iar alte trei sunt în stare gravă fiind transportate la spital. ”Evenimentul a fost anuntat la 112 in jurul orei 4:50. Cele 4 victime erau încarcerate. După extragere, trei persoane au fost preluate de ambulantele SAJ. Din nefericire, a patra persoana, o femeie, a fost declarata decedată”,a spus Găleată.

Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD, cu sprijinul a trei ambulante de la Serviciul Județean de Ambulanță.