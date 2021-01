Patru pacienți au murit carbonizați după un puternic incendiu care a izbucnit astăzi dimineață la ora 5.00 la parterul Institutului Matei Balș din București unitate unde sunt tratați bolnavi Covid-19. ISU Bucureşti-Ilfov a declanşat Planul Roşu de intervenţie. Incendiul a izbucnit la parter fiind afectate patru saloane în suprafață de 120 de metri pătrați. Au fost evacuați 102 de pacienți din care 44 au fost transferați la alte spitale iar restul în alte pavilioane de la Matei Balș. Nu se cunoșate deocamdată cauza incendiului.

