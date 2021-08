Un grav accident de circulație s-a petrecut în această după amiază pe raza localității Dumbrava din comuna Cornu Luncii cînd o mașină a zburat de pe șosea din cauza vitezei. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, au fost implicate cinci persoane iar bilanțul este cumplit: un tânăr de 22 de ani a decedat pe loc, un alt bărbat a intrat în stop cardiorespirator și i se aplică manevre de resuscitare iar ceilalți trei pasageri de 18, 19 și 20 de ani au fost transportați la spital cu răni grave.

Intervin pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul a trei echipaje SAJ.