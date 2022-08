La data de 30 august ora 11.40, în timp ce conducea autoturismul pe D.N. 17, pe raza comunei Iacobeni, un bărbat de 69 de ani din județul Galați a pătruns pe sensul opus de mers intrând în coliziune cu autoturismul condus regulamentar de către un bărbat de 60 de ani din județul Iași, care a fost proiectat în autocamionul condus de un bărbat de 46 de ani.

Din accident a rezultat decesul conducătorului auto de 69 de ani și a unei femei de 83 de ani, pasager în autoturismul condus de bărbatul din județul Iași. De asemenea din evenimentul rutier a rezultat rănirea unui pasager din autoturismul condus de bărbatul din județul Galați și a trei pasageri din autoturismul condus de bărbatul din județul Iași, care au fost transportați cu ambulanțele la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto de 60 de ani și cel de 46 de ani au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.