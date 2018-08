Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a participat, sâmbătă, la înmormântarea cuscrului său, fostul senator PSD de Suceava, Mihai Radu Pricop. Fiica cea mare a lui Traian Băsescu, Ioana, este căsătorită avocatul Radu Pricop, unicul fiu al fostului senator sucevean.

Traian Băsescu a venit la Suceava încă de vineri seara, pentru a participa la priveghi, iar sâmbătă, alături de întreaga familie, a participat la slujba de înmormântare.



Traian Băsescu a venit la Suceava alături de soție și de cele două fiice, Ioana și Elena. Fostul șef al statului a depus o coroană de flori la căpătâiul socrului său.

La înmormântarea fostului senator Radu Pricop au fost prezenți membri ai familiei, prieteni, dar și foști colegi de partid.



Fostul senator PSD de Suceava, Radu Pricop, a încetat din viață joi, la vârsta de 68 de ani, după o grea suferință provocată de boală. Radu Pricop a fost senator al României din partea județului Suceava în perioada 2000 – 2004. De profesie, Radu Pricop a fost inginer constructor, având specializarea drumuri și poduri. Fostul Senator a lucrat, începând din anul 1983 la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava, inițial ca inginer șef, apoi ca director al acestei instituții.



În anul 2011 a ieșit la pensie din cadrul SC Drumuri și Poduri SA Suceava, acolo unde a activat ca director adjunct după terminarea mandatului de senator.