Primarul comunei Moldovița, Traian Iliesi, care candidează pentru un nou mandat la alegerile din 9 iunie, a transmis un mesaj către locuitori în care le-a garantat că alături de Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, alături de echipa din primărie, va continua ceea ce a început adică modernizarea Moldoviței.

”În această perioadă în care mulți vă bat în prag cu promisiuni mărețe, ca primar, nu pot decât să vă rog să priviți corect evoluția locului în care toți trăim! Fiecare dintre noi știm cum a arătat Moldovița și cum arată! Am văzut, în fiecare zi, în ultima vreme, dorința unora de a ajunge la Primărie, transformată în DISPERARE și poate asta ar trebui să ne dea mai mult de gândit! Pentru mine, e mai simplu: în loc de vorbe, mergând pe drum, vă întâlniți cu proiectele dintr-un mandat rodnic, proiecte în implementare, sau finalizate. Vă întâlniți cu faptele! Nu m-am abătut de la interesul oamenilor, nici cu riscul de a atrage prin asta noi contracandidați! Ziua votului e importantă pentru viitorul comunei, pentru proiectele ce se află în implementare, pentru proiectele pentru care am semnat finanțarea! Pentru toate astea e nevoie de experiență, nu de amatori, care cred că primăria poate fi transformată într-un SRL. E nevoie de oameni pe care deja îi cunoști, nu de oameni cu care abia faci cunoștință! Alături de Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, alături de echipa din primărie, continuăm ce am început: modernizarea Moldoviței! Cu votul dumneavoastră vom reuși! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a transmis Traian Iliesi.