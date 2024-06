Sărbătorește începutul sezonului de festivaluri din aceasta vară cu Disney+ direct la tine acasă. Serviciul de streaming oferă o gamă bogată de show-uri muzicale purtând telespectatorii într-o călătorie plină de emoții și distracție în confortul propriului cămin. Iată câteva recomandări de filme imersive, documentare sau concerte din colecția Disney+:

„Queen Rock Montreal„. Remasterizat digital pentru Disney+ la calitatea IMAX Enhanced a imaginii și sunetului, filmul vă permite să experimentați rock and roll-ul interpretat de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor și John Deacon în timpul concertului live istoric din 1981.

Thank You, Goodnight: Povestea lui Bon Jovi – Pentru fanii rock-ului clasic, acest documentar este o alegere excelentă. Acest serial documentar în patru episoade prezintă trecutul epic și viitorul incert al uneia dintre cele mai cunoscute formații din lume. Cu interviuri exclusive și imagini din culise, vei avea ocazia să descoperi ce înseamnă să fii în centrul atenției ani la rând.

Elton John: Concertul de rămas-bun pe Stadionul Dodger – Elton John a lăsat o amprentă profundă în industria muzicală, iar concertul său de rămas-bun pe Stadionul Dodger din Los Angeles este un eveniment pe care nu vrei să-l ratezi. Acest concert captivant, plin de hituri legendare, oferă un omagiu carierei sale incredibile.

Taylor Swift: The Eras Tour – Fanii Taylor Swift se pot bucura de „Taylor Swift: The Eras Tour”, un film-concert care trece prin toate etapele carierei sale. De la primele sale hituri country până la melodiile pop cunoscute în toată lumea, acest film oferă o experiență vizuală și audio impresionantă, capturând esența fiecărei „ere” muzicale a artistei.

Fanii lui Ed Sheeran vor avea, în schimb, șansa de a cunoaște o față necunoscută a acestuia, datorită seriei de documentare extrem de sincere „Ed Sheeran: Suma a tot ce contează„.

Imagine Dragons Live in Vegas – Dacă ai nevoie de un boost de energie, „Imagine Dragons Live in Vegas” este alegerea perfectă. Această trupă de rock alternativă, cunoscută pentru spectacolele sale electrizante, își prezintă concertul grandios din Las Vegas direct în sufrageria ta. Cu hituri precum „Radioactive”, „Believer” și „Thunder”, vei simți cu siguranță vibrațiile unui spectacol live de neuitat.

Camden – Dua Lipa este una dintre cele mai în vogă artiste ale momentului, iar documentarul „Camden” oferă o privire intimă în viața și cariera ei. Explorează ascensiunea rapidă a acestei tinere talente, de la debutul său la succesul internațional. Interviurile personale și filmările din culise dezvăluie pasiunea și munca din spatele hiturilor care domină topurile.

Alte producții muzicale disponibile la scena principala pe Disney+ :

Black is King. A film by Beyonce

Happier than ever. Scrisoare de iubire pentru Los Angeles. Experiența concertului lui Billie Eilish

Lang Lang interpretează muzică Disney

j-hope in the box

BTS: Permission To Dance On Stage LA

Viața lui Machine Gun Kelly

The Beach Boys

Bono & The Edge | A Sort of Homecoming with Dave Letterman

The RealQueens of Hip Hop

Dear Mama

The Beatles: Let it be

The Beatles: Get back

Disney+ este destinația perfectă pentru iubitorii de muzică. Așa că pornește Disney+ și pregătește-te pentru o vară plină de distracție.

