Între 12 și 23 mai, Voodoo Films împreună cu RFI România, evocă spiritul Cannes-ului a cărui ediție cu numărul 73 ar fi avut loc în această perioadă, cu un program de filme de Cannes, pe Eventbook.ro, și discuții despre experiența festivalului francez, povestite de critici și oameni de film, la emisiunea Zebra.

Între 12 și 23 mai, poți să vezi sau să revezi în fiecare zi, de acasă, filme de Cannes. Susține-ți filmele preferate și alege căror filme din program le-ai acorda următoarele premii:

1. Marele premiu

2. Premiul pentru regie

3. Premiul pentru scenariu

Trimite palmaresul tău într-un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram Voodoo Films și poți câștiga un DVD cu filmul Bacalaureat, regia Cristian Mungiu. Palmaresul câștigător este cel rezultat din voturile participanților la concurs.

Filmele vor fi disponibile pentru vizionare începând cu ora 18:00 din ziua în care sunt programate și pot fi urmărite până la ora 02:00, după următorul program:

Marți, 12 mai

Dogman, regia Matteo Garrone

Premiul pentru Cea mai bună interpretare masculină, Cannes 2018

Miercuri, 13 mai

A Gentle Creature, regia Serghei Loznița

Selecție oficială, Cannes 2017

Joi, 14 mai

Matthias & Maxime, regia Xavier Dolan

Selecție oficială, Cannes 2019

Vineri, 15 mai

The Happiest Day in the Life of Olli Maki, regia Juho Kuosmanen

Premiul Un Certain Regard, Cannes 2016

Sâmbătă, 16 mai

Burning, regia lui Lee Chang-Dong

Premiul juriului FIPRESCI pentru Cel mai bun film, Cannes 2019

Duminică, 17 mai

Little Joe, regia Jessica Hausner

Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină: Emily Beecham, Cannes 2019

Luni, 18 mai

A Man of Integrity, regia Mohammad RASOULOF

Premiul Un Certain Regard, Cannes 2017

Marți, 19 mai

Jupiter’s Moon, regia Kornél Mundruczó

Selecție oficială, Cannes 2017

Miercuri, 20 mai

120 battements Par Minute, regia Robin Campillo

Marele Premiu, Cannes 2017

Joi, 21 mai

Paterson, regia Jim Jarmusch

Selecție oficială, Cannes 2016

Vineri, 22 mai

Border, regia Ali Abbasi

Premiul Un Certain Regard, Cannes 2018

Sâmbătă, 23 mai

The Wild Pear Tree, regia Nuri Bilge Ceylan

Selecție oficială, Cannes 2018

Toate filmele sunt subtitrate în limba română.

Prețul unui bilet pentru o singură vizualizare este 12 lei. Comenzile sunt limitate la un singur bilet per adresă de email. Gift Ticket: dăruiește cuiva drag un bilet cadou pentru filmele din programul Trăiește febra Cannes-ului! Fiecare Gift Ticket achiziționat poate fi preschimbat într-un bilet gratuit la oricare film din programul de către persoana căreia i-l dăruiești prin folosirea opțiunii „Am Gift Ticket / Partener ticket” din dreptul filmelor din program.

Mai multe informații despre modalitatea de vizualizare a filmelor, pe: https://eventbook.ro/program/traieste-febra-cannesuluiParteneri media: RFI România, Scena 9

Voodoo Films

Facebook: @VDfilmsdistribution

Facebook event: https://www.facebook.com/events/752463338623335/

Instagram: voodoofilms_co

Website: https://voodoofilms.ro/