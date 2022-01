Mihai Trăistariu a ajuns să trăiască cu 3 000 de ron pe lună! Așa se face că solistului nu-i mai ajung banii de haine. Umblă cu cămăși vechi de ani de zile pe el, pe la emisiuni mondene. Ca să facă economie pe pandemie, nu-și mai cumpără decât chiloți și șosete, potrivit click.ro.

„M-am strâmtorat cu totul la bani. Eu trăiesc la ora asta cu 3000 de lei pe luna. Produc 10 000 de lei pe luna și 7000 lei am rata la bancă! Mi se pare foarte puțin! Bag benzină, întreținerea vine, chiria e mare, gazul, ați văzut, a venit 24 milioane luna asta. Cheltuieli mari, în doi ani de zile nu mi-am mai cumpărat nici o haină. Am patru frați, le-am mai dat și lor. Am păstrat doar esențialul. Mai am vreo 50 de cămăși, vreo 20 de perechi de pantaloni și le tot combin și eu să zică lumea că sunt noi. Dar haine noi, ciuciu!”, a declarat artistul ofuscat, pentru click.ro.

