Deşi a fost pandemie de coronavirus şi spectacolele au fost suspendate o perioadă, Mihai Trăistariu (40 de ani) a avut noroc investind în şase garsoniere şi un apartament de două camere, pe care le-a închiriat. Solistul a povestit pentru Click! cum a intrat în afaceri şi câţi bani s-a împrumutat din bancă pentru a putea decora camerele pe care le închiriază.

Click!: Vara asta, ai făcut afaceri cu închirieri de garsoniere. Cum ai început totul?

Mihai Trăistariu: Anul trecut am făcut schimb cu un teren, aveam unul la malul mării şi am schimbat acest teren după ce m-a sunat un dezvoltator de blocuri şi mi-a zis: Nu vrei să-mi dai mie terenul şi să-ţi dau şapte apartamente? Şi uite aşa m-am procopsit cu un apartament cu două camere şi şase garsoniere. Toate-s la malul mării în Mamaia Nord, şi vara asta e primul an când le-am dat spre închiriere. Preţurile au variat între 200 şi 350 de lei pe noapte. Sunt foarte încântat, mai ales că m-a salvat în perioada asta de pandemie când concertele au fost reduse.

Chiriaşii au fost toţi ok?

N-am avut probleme, unii sunt plăcut surprinşi că se întâlnesc cu mine, unii nu-şi dau seama că eu fac rezervările pe un anunţ sponsorizat de Facebook şi nu-şi dau seama că vorbesc cu Trăistariu la telefon. Unii poate au un sentiment că mă cunosc, însă nu-şi dau seama decât când ne vedem faţă în faţă şi sunt şocaţi. Unii îşi dau seama din mers, alţii din recomandări, şi atunci unii ştiu.

