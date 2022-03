Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a sărbătorit ziua de 8 martie oferind trandafiri roșii doamnelor și domnișoarelor din Suceava dar și celor din Ucraina cazate la centrul pentru refugiați din Burdujeni. ”Indiferent de vreme și de vremuri, să nu uităm să mulțumim și să aducem un zâmbet pe chipul celor fără de care nu am exista. Mamă, soție, soră sau fiică, meritați toată prețuirea noastră, a bărbaților, astăzi și întotdeauna! O primăvară cu liniște și pace tuturor!”, a transmis Harșovschi.

