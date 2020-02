Transfagarasanul este inclus in multe tururi turistice, fiind considerat unul dintre cele mai bune drumuri si trasee din lume. El a fost mult popularizat de aprecierile lui Jeremy Clarkson, care l-a comparat cu un traseu de curse, si de episodul realizat pentru Top Gear.

Totusi, Transfagarasanul ofera cu mult mai mult decat experienta de conducere. El este o cale de conectare a sudului Romaniei cu Transilvania si permitand parcurgerea directa a Muntilor Fagarasi prin cinci tuneluri si drumuri serpuite, la constructia carora au fost necesare 6.500 tone de dinamita.

Drumul Transfagarasanului

Transfagarasanul, cu o lungime de 90 de km, ajunge la altitudinea dse 2.042 metri. El este al doilea din lista drumurilor cele mai inalte din Romania, primul fiind Transalpina care ajunge la altitudinea maxima de 2.145 metri.

Transfagarasanul – un reper al regimului comunist

Despre Transfagarasan se poate spune ca este un reper al regimului comunist. El a fost terminat in 1974, dupa aproape cinci ani de munca grea si asidua depusa in mare parte de soldati si ingineri. La constructia lui s-a implicat si armata care a inceput sa lucreze in acelasi timp din cele doua capete opuse – unul fiind in Arges, celalalt in Sibiu. Un moment important este cel in care cele doua capete s-au intalnit, el fiind comemorat si marcat cu un monument pe traseul Transfagarasanului.

La realizarea acestui proiect, oficial, au murit 40 de persoane, insa exista marturii care indica sute de decese. In cinstea lor, pe traseu a fost ridicat un al doilea monument numit Poarta Inginerilor.

Atractii de pe Transfagarasan

Una dintre cele mai mari atractii de pe Transfagarasan sunt lacul Vidraru si barajul enorm construit aici in anii ‘60, moment in care ere unul dintre primele 10 baraje de acest tip din Europa.

O alta atractie de varf de pe traseul Transfagarasan esle lacul Balea, un lac iconic glaciar situat la o altitudine de 2.034 metri, aproape de punctul cel mai inalt al drumului. Aici, in fiecare an, se construieste un hotel din blocuri de gheata luate din lacul Balea.

Peisajul de pe Transfagarasan este si el o atractie importanta. Muntii Fagaras sunt cei mai inalti din Romania si ofera vederi spectaculoase, permitand turistilor trasee si excursii greu de uitat, unele usoare, altele de intensitate crescuta.

Rezerva-ti cazare

Daca ti-ai propus sa te bucuri de frumusetea Transfagarasanului, ese recomandat sa iti rezervi cazare chiar pe traseu. Atfel, vei avea timp suficient sa te bucuri de sofat, dar si de peisajele, traseele si drumetiile pe care le ofera Transfagarasanul.

Poti gasi cazare atat in partea de nord a Transfagarasanului, in judetul Sibiu, cat si in partea de sud, in judetul Arges, cum ar fi si Pensiunea Dracula unde poti rezerva camere cu balcon si cu vederi catre peisaje uimitoare.

Sfaturi de calatorie

Drumul Transfagarasan este deschis din iulie pana in noiembrie. Din cauza aglomeratiei, se recomanda evitarea weekend-urilor de vara.

In drum spre Bucuresti, viziteaza Manastirea Curtea de Arges si Cetatea Poenari.

Transfagarasanul se termina la Cartisoara care se afla la numai 45 km distanta de Sibiu, un oras care merita vizitat. Nu rata Abatia Cisterciana din Carta.

Daca timpul iti permite, pentru o experienta si mai intensa, combina Transfagarasanul cu Transalpina.