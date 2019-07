În premieră, Centrul INFOBiz și Elite Business Women vin cu un concept integrat de Business Summit, de la practici internationale, la perspective regionale ale mediului de afaceri si până la provocări și soluții de dezvoltare ale mediului de afaceri transilvănean.

Elite Business Women (https://elitewomen.org) și Centrul INFOBiz (www.protectbiz.ro) invită oamenii de afaceri să participe la un eveniment de elită, Transilvania Business Summit, care aduce împreună mediul de afaceri, reprezentanți ai patronatelor din Romania, reprezentanți ai instituțiilor statului și ai sistemului de învățământ dual, școlar și universitar.

Provocăm antreprenorii și managerii din companiile românesti, în special IMM-uri dar și reprezentanții companiilor mari și ai multinaționalelor, care sunt interesați în mod responsabil de viitorul companiei lor, de climatul de business în care își desfășoară activitatea dar și al mersului economiei românesti per ansamblu, la un dialog deschis și la soluții concrete.

Ne propunem prin acest eveniment să reusim să dăm mediul de afaceri o voce unitară, să-i ajutăm să-si apere interesele, să se sustină reciproc, să dialogheze cu reprezentanții institutiilor, să conșitentizeze nevoia de adaptarea a mediului de afaceri la tendințele viitorului, să găsim solutii la provocările și schimbările generatoare de probleme pe termen mediu și lung: educația și formarea tinerei generații.

Întâlnirea are rolul de a facilita accesul participantilor la dezvoltare continuă în afaceri și se bazează pe discuții active între speakeri, antreprenori participanti, reprezentanti ai statului și cei prezenti la eveniment.

Temele principale sunt:

comportament antreprenorial, mentorat si leadership

vulnerabilitatea mediului de afaceri din Romania, în special al IMM

provocări & soluții privind mediul de afaceri transilvănean

mediul privat vs instituțiile statului

criza forței de muncă & impactul învătământului dual, școlar și universitar

impactul legislației și eficienței sistemului judiciar asupra IMM și mediului de afaceri

Evenimentul va fi structurat pe patru etape:

1.Speakeri internationali – expuneri de bune practici în business

2. Panel in care Invitații speciali, speakerii internaționali vor dezbate teme de interes pentru mediul de afaceri

3. Workshop-uri

Bianca TUDOR – CEO si Founder Elite Business Women – Cea mai mare organizație națională a femeilor antreprenor

Ciprian FARAON – Președinte Centrul INFOBIz. Lansare aplicație anti-control – ProtectBiz

Catalin PREDOIU – Fost Ministru al Justitiei, Deputat, reprezentant al Parlamentului Romaniei. Promovare carte – ”Puterea Justiției și Justitia Puterii”

Patronatul Judetean al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Sibiu – Lansare oficială organizație patronală, invitat special Florin JIANU.

Al KAMARA – Entrepreneur, Executive Coach and Author of The Drive to Aim High: Seven Powerfull Mindsets Proven to Guarantee Your Success. Lansare nationala de carte.

4. Business Networking & Lunch

Evenimentul va avea loc în data de 10 Octombrie 2019, începând cu ora 12.00 la sala Aula Magna a Facultătii de Medicina ULBS. Înscrierile se realizează prin email la contact@elitewomen.org. Nu se percep taxe de intrare.

Speakeri internaționali in cadrul evenimentului Transilvania Business Summit:

Al Kamara – Entrepreneur, Executive Coach and Author of The Drive to Aim High: Seven Powerfull Mindsets Proven to Guarantee Your Success

Lena Kay– Entrepreneur, TedX Speaker & Transformational Coach

Tal Catran – Accelerators Guru & International Keynote Speaker ■ Start-Up Ecosystem Builder ■ TEDx Speaker ►

Invitați speciali ai evenimentului Transilvania Business Summit:

Florin JIANU – fost Ministru pentru IMM-uri, mediu de afaceri si turism, Presedinte al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania

Livia ILIE – Prorector Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Adrian RADA – Vice-Presedinte Federația Nationala pentru Invațamant și Formare Profesionala

Directori de instituții locale și regionale

In premieră, EBW este prima comunitate de business care vine cu un tool modern de networking sub forma unei aplicații pentru telefonul mobil – Aplicatia SOCIAL CLUB, care le dă posibilitatea participantilor de a vizualiza comod și rapid profilurile tuturor participanților la evenimentul Transilvania Business Summit, pot trimite și primi invitatii de conectare și intra în contact unii cu alții, pentru a se cunoaște în mod direct și a identifica noi oportunități.

Despre organizatori:

Elite Business Women

Elite Business Women a pornit ca un mic grup de femei care discutau în mediul online despre importanţa antreprenoriatului feminin în societatea modernă, iar în câţiva ani această idee s-a transformat în cea mai mare companie de educaţie antreprenorială feminină din România. Peste 8000 de companii formează Elite Business Women –peste 8000 participanţi la peste 200 de evenimente Elite Business Club, 20 conferinţe internaţionale (Londra, Lisabona, Roma) şi multe proiecte în derulare precum EBW Invesment Fund, Elite Mastermind Board sau Media Kit pt IMM.

Organizatia este condusa de Bianca TUDOR

„Cred în potenţialul IMM urilor românești și mă bucur să văd preocuparea acestora pentru dezvoltare. Sunt de părere că afacerile care rezistă peste ani sunt cele care înteleg nevoia de acumulare de know how de business. Ediţia din 10 Octombrie 2019 vine cu o abordare pragmatică, realistă și cu un call to action, acela de a oferi antreprenorilor instrumente concrete pentru creșterea afacerilor si oportunitati de parteneriate. ” – Bianca Tudor, fondator & CEO Elite Business Women, organizator eveniment Transilvania Business Summit

Centrul INFOBiz

Centrul de Informare și Asistență în Afaceri – INFOBIz s-a înfiintat cu scopul de a crea o comunitate puternică a oamenilor de afaceri, în special IMM-uri, astfel încât vocea Centrului să fie respectată şi apreciată. Printre obiectivele strategice amintim instrumentul de protecție a mediului de afaceri împotriva abuzurilor statului – aplicatia PROTECTBiz, asistarea agentului economic cu privire la competențele organului de control, informarea gratuita a întreprinzătorilor prin experți în activități legate de domeniile financiar, fiscal, comercial, juridic, marketing, fonduri europene, managementul afacerii și până la domenii de activitate de un anumit specific, creșterea prestigiului profesiei de om de afaceri precum și stabilirea unui parteneriat între mediul de afaceri și autoritățile publice locale.

Organizatia este condusa de Ciprian FARAON

”Consider că mediul de afaceri, în special IMM-urile, nu este reprezentat corect sau suficient dar în aceeași măsură nu beneficiază de un tratament echitabil din partea institutiilor statului, a legiuitorului, a autoritatilor locale, deși este principalul contribuitor la bugetele locale și nationale. E nevoie de o voce puternică, unitară, astfel încât sa fim pusi la masa deciziei ori de câte ori sunt avute în vedere măsuri bugetare, măsuri economice, atât la nivel local cât sii național.Trebuie să reușim să inducem responsabilitate din partea reprezentanților instituțiilor statului, asa cum și noi, antreprenorii, trebuie să adoptam un comportament responsabil social și de business” – Ciprian FARAON, Presedinte Centrul INFOBiz & antreprenor, organizator eveniment Transilvania Business Summit