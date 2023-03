În prima zi de vineri din fiecare lună transportul public de călători în municipiul Suceava va fi gratuit. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a arătat că măsura face parte din proiectul ”Vinerea verde”. ”Având în vedere faptul că au crescut veniturile la TPL începem mai timid în prima vineri din lună acel proiect ”Vinerea verde”. Astfel, vineri, 7 aprilie transportul local în Suceava va fi gratuit. Începem deocamdată în prima vineri din lună să vedem exact care sunt efectele cât se pierde din neîncasarea biletelor într-o singură zi”, a explicat Ion Lungu.

