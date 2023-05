Joi seară polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, au oprit pentru control, autoutilitara condusă de către un bărbat de 24 ani, care circula pe DJ178F Frătăuții Vechi, de pe raza comunei Frătăuții Vechi, transportând material lemnos, respectiv cherestea rășinoase și lemn. Cu ocazia verificărilor efectuate în aplicația SUMAL 2, s-a constatat faptul că transportul de material lemnos nu era însoțit de un aviz de însoțire conform reglementărilor legale. Din acest motiv, transportul a fost condus la A.P.L. Putna – Ocolul Silvic Putna, unde s-a solicitat sprijinul unui tehnician silvic, care în urma inventarierii materialului lemnos a stabilit faptul că în autoutilitară era transportată cantitatea totală de 2,53 m.c. respectiv 1,96 mc cherestea rășinoase și 0,57 mc lemn, în valoare totală de 1.877 lei. Șoferul a fost sancționat contravențional conform art. 19 alin. 2 din Legea nr. 171/2010, iar materialul lemnos a fost confiscat, fiind predat în custodia Ocolului Silvic Putna.

