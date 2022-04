O patrulă din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control pe DN 17A în comuna Sucevița, autoutilitara condusă de un bărbat din comuna Horodnic de Sus, care transporta material lemnos.

Întrucât conducătorul auto nu a putut prezenta documentele de proveniență pentru materialul lemnos transportat, polițiștii au cerut sprijinul specialiștilor silvici, care în urma inventarierii au stabilit faptul că, bărbatul din comuna Horodnic de Sus transporta cantitatea de 3,14 mc lemn foc de esență fag.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos a fost confiscat și predat în custodie Ocolului Silvic Marginea.