La data de 21 octombrie, ora 23.31, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Breaza au oprit pentru control pe D.J.175, pe raza com. Fundu Moldovei, satul Colacu, o autoutilitară care transporta material lemnos neprelucrat, având direcția de deplasare com. Fundu Moldovei spre com. Breaza. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că ansamblul de vehicule era condus de un bărbat, domiciliat în comuna Fundu Moldovei. În urma interogării aplicației Sumal, s-a constatat că pentru autoutilitară a fost emis aviz de transport, dar în urma vizualizării fotografiilor implementate s-a constat o neconcordanță între acestea și materialul lemnos transportat, cât și a sortimentației ce nu a putut fi justificată. Având în vedere suspiciunile privind unele ilegalități ridicate de acest transport de material lemnos, autoutilitara în cauză a fost însoțită la sediul O.S Pojorâta – Atelierul de Producție Sadova, unde a fost indisponibilizată în vederea stabilirii provenienței. S-a procedat la inventarierea materialului lemnos, indisponibilizat la Atelierul de Producție Sadova, rezultând 77 bucăți și o cantitate de 9,48 mc. specia mesteacăn (lemn foc) și 0,23 mc. specia molid (lemn foc). În urma confruntării celor consemnate în avizul electronic cu cantitatea de material lemnos rezultat în urma inventarierii s-a constatat că materialul lemnos înscris în aviz nu corespunde cu cel inventariat, respectiv volum pe specii și nr. de piese. Materialul lemnos a fost confiscat și depozitat la Atelierul de Producție Sadova, în custodia unui lucrător silvic. Totodată s-a constatat faptul că fotografiile autoutilitarei încărcată cu material lemnos au fost implementate fără a se putea distinge/focaliza încărcătura. S-a întocmit proces verbal pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 19 alin. (2), lit. d pct. 4 din Legea 171/2010 cu amendă în sumă de 4000 lei și de art. 19 alin. ( 2 ind.2) lit. a cu amendă în sumă de 1000 lei, iar ca măsură complementară confiscarea cantității de material lemnos.