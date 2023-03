În urma unei acțiuni comune de control al circulației materialelor lemnoase desfășurată în seara zilei de 7 martie de către delegații Gărzii Forestiere Suceava împreună cu lucrători din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava – Detașamentul Fălticeni, pe drumul forestier „ Bogățica”, ce face legătura între localitatea Bogata, comuna Baia, și localitatea Slătioara, comuna Râșca, a fost interceptat un autovehicul care transporta materiale lemnoase – lemn rotund de esență rășinoase, pentru care șoferul autoutilitarei și însoțitorul acestuia, nu au prezentat documentele specifice de proveniență și transport aferente materialelor lemnoase transportate. Mijlocul de transport a fost condus la sediul ocolului silvic Fălticeni unde a fost reținut în vederea stabilirii provenienței până în data de 08.03.2023.

A doua zi, în urma inventarierii materialelor lemnoase de către delegații Gărzii Forestiere Suceava împreună cu lucrători din cadrul ocolului silvic Fălticeni, s-a constatat faptul că volumul încărcat pe mijlocul auto care a fost transportat fără avize de însoțire este de 17,684 mc lemn rotund rășinoase.

Întrucât cantitatea de lemn rotund rășinoase transportată fără documente de proveniență depășește volumul de 10 mc, în cauză au fost încălcate prevederile art. 68 alin. (2^1) din Legea 46/2008, respectiv “Transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 mc, neînsoţite de documente specifice de transport”, fapta constituind infracţiune silvică. În acest sens a fost întocmit dosar penal de către lucrătorii de poliție din cadrul I.P.J. Suceava, procedându-se la confiscarea materialelor lemnoase în cauză, cu un volum de 17,684 mc lemn rotund rășinoase și o valoarea totală de 9018 lei, precum și la imobilizarea autoutilitarei folosită la săvârșirea infracțiunii, a cărei valoare depășește 30000 euro.

Se vor continua verificările în vederea stabilirii provenienței materialului lemnos confiscat.