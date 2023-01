Sucevenii din Ițcani și din Burdujeni sat care vor dori să ajungă în oraș cu autobuzele TPL nu vor mai trebui să coboare la Orizont și să schimbe mijlocul de transport cum se întâmplă în prezent ci vor face cursa până la destinație. Măsura va fi valabilă de la 1 februarie și a fost solicitată către primarul Ion Lungu, ca urmare a nemulțumirilor generate în rândul oamenilor care au reclamat faptul că pierd timp dublu pentru a ajunge în oraș. ”Trebuie să găsim soluții astfel încât să nu mai fracționăm transportul la Orizont. Se face aglomerație și noi tot am făcut acest apel la cetățeni să lase mașinile acasă și să funcționeze cu transportul public. Nimeni nu e încântat să vină din Burdujeni, să oprească la Orizont și să aștepte să meargă în oraș. Noțiunea cea mai importantă este timpul, iar acum, în loc să facă 10-15 minute, fac jumătate de oră până în oraș. Ca atare, în jurul datei de 1 februarie vom avea o discuție cu Consiliul de Administrație și cu directorul de la TPL să vină cu o nouă variantă în care să nu mai fracționăm transportul la Orizont în mod special pentru cei care vin din Burdujeni-Sat și din Ițcani. Acești băieți tineri de la TPL au pus optimizarea, eficiența economică, în primul rând. E bună și asta. Dar în toată lumea transportul public este neprofitabil. Tocmai de aceea dăm trei milioane de euro subvenție. În primul rând trebuie să vorbim de gradul de satisfacție al cetățenilor”, a declarat Lungu.

