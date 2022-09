Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că în urma unei intîlniri cu primarii sau reprezentanții lor din Zona Urbană Funcțională Suceava,respectiv din orașul Salcea si comunele: Adîncata, Bosanci, Ipotesti, Moara, Mitocul Dragomirnei , Pătrăuti și Scheia, s-a convenit depunerea unui nou proiect pe PNRR, Componenta 10- Fondul local, în valoare de 17.350.200 euro, pentru a achizitiona încă 30 autobuze electrice cu o lungime de 10 metri pentru transportul metropolitan. ”Asa cum se știe am mai depus un proiect tot pe PNRR pentru achizitia a 50 autobuze electrice în valoare de 23.256.170 euro ,din care 18 autobuze de 12 metri si 34 de microbuze. In total 80 autobuze electrice in valoare de 40.606.370 euro. De asemenea avem pregătit un proiect pe care il vom depune pe Programul Operațional Regional pe axa de mobilitate, prin care vom construi o autobază nouă la sediu actualului TPL”,a spus Lungu.

Incepând cu data de 1 ianuarie ,societatea de transport metropolitan va deveni funcțională prin preluarea transportului public județean.

”Suntem printre puținele orase din țară care au inființat transportul metropolitan”, a conchis Lungu.