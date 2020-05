Cabinetele stomatologice din județul Suceava au luat măsuri de siguranță și sînt pregătite pentru redeschidere. Afirmația a fost făcută la Radio Top, prin telefon, de președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Suceava, Dan-Gabriel Gospodaru. Doctorul Gospodaru a declarat: „Eu aş vrea să fac nişte precizări, mai ales pacienţilor. Medicii stomatologi au primit din timp recomandările şi hotărîrea Ministerului Sănătăţii legat de desfăşurarea activităţii. Colegii mei sînt pregătiţi, ştim ce avem de făcut. Discuţia este legată numai şi numai de triaj, pentru că triajul pacienţilor va fi unul din lucrurile care se modifică. Triajul va fi făcut numai prin programări. Anamneza, deci datele despre pacienţi, vor fi puţin mai complexe şi vor fi axate mai mult pe simptomatologia COVID. Deci, din acest punct de vedere, în sala de aşteptare să păstrăm distanţa şi să fie dezinfectante. Eu le spun pacienţilor că hepatita B, C, SIDA sînt tot nişte boli transmisibile, cu care stomatologii s-au confruntat în carieră. Din punct de vedere al bolilor transmisibile, noi sîntem pregătiți și avem suficientă experiență. Îi rog pe pacienți să se adreseze cu toată încrederea colegilor mei”, a mai spus șeful Colegiului Medicilor Stomatologi Suceava. La intrarea în cabinet, pacienților li se va lua temperatura. Pe de altă parte, doctorul Gospodaru a respins informațiile privind creșterea masivă a tarifelor. El a afirmat: „Colegii mei nu vor mări manopera în sine. Tratamentul stomatologic. Se adaugă la tratamentul stomatologic niște costuri legate nu neapărat de echipamentul sau de dotarea pe care sîntem obligați să o avem. Pentru că în proporție de 90% noi am lucrat și cu mănuși, și cu mască, și cu halate de unică folosință, lucruri care se cer acum. Necazul este că o cutie de 50 de măști costa 15 lei și acum costă 150 de lei. Deci, din punctul meu de vedere, ajutorul pe care ar trebui să îl dea statul populației și medicilor stomatologi ar consta în plafonarea prețurilor”. Domnul Gospodaru a mai spus că valoarea tratamentelor va creşte cu sumele alocate pentru achiziţionarea de mănuşi, măşti şi halate, care s-au scumpit foarte mult: „Eu sînt pentru economia de piață, cerere – ofertă, dar cînd este vorba de sănătatea omului consider că nu poate să coste o mască 7 lei de la 50 de bani. Și atunci, este obligatoriu ca noi, într-un management elementar, să mărim prețurile. Măștile, mănușile și halatele au devenit dintr-o dată scumpe… De parcă sînt făcute din mătase naturală”.