Celulita este una dintre cele mai des intalnite probleme ale femeilor, in ziua de azi. Un corp de invidiat, cu forme apetisante si cu linii suple este mai greu de intretinut decat s-ar crede. Insa exista totusi anumite metode care functioneaza in indepartarea diverselor probleme cu care femeile se lupta zilnic. Celulita este una dintre aceste probleme, iar spcialistii in remodelare corporala si in infrumusetare se lupta de ani de zile pentru a gasi un remediu la aceasta care chiar sa functioneze.

Tratamente sunt o multime, insa nu toate pot garanta succesul. Multe persoane au incercat tot felul de tratamente, insa in realitate studiile cu privire la rezultate nu sunt foarte concludente, iar dovezile in favoarea acestora sunt putine.

Cu toate acestea, exista unele tratamente care chiar functioneaza. Insa acestea trebuie urmate cu strictete, asa cum sunt prevazute de specialisti si doar in cadrul unor saloane avizate, cu echipament si cu personal calificat pentru a te ajuta sa combati aceasta problema.

Tratamentul de 30 de minute care te ajuta garantat sa scapi de celulita pe termen lung!

Unul dintre cele mai eficiente tratamente impotriva celulitei este tratamentul de radiofrecventa hexapolara. Acest tratament presupune reducerea celulelor adipoase de la nivelul pielii, prin intermediul unei tehnologii de ultima ora, bazata pe energie electrica transformata in impulsuri ce actioneaza asupra pielii.

O astfel de sedinta de radiofrecventa hexapolara se poate realiza doar in saloane de infrunusetare autorizate, dotate cu aparatura inovatoare. Astfel de centre de remodelare corporala se pot gasi si in Romania, in Bucuresti sau in alte orase.

Cum functioneaza tratamentul si care sunt rezultatele?

Tratamentul este bazat, dupa cum spun specialistii, pe undele de inalta frecventa care determina o senzatie de incalzire la nivelul pielii, iar efectele sunt imediate, datorita laserelor care actioneaza asuora celulelor producatoare de elastan si colagen. Acestea incalzesc pielea (actionand in principal asupra pielii lasate) si dreneaza surplusul de grasime.

Bineinteles, rezultatele pot fi determinate de mai multi factori. Acestea nu sunt standard, ele depinzand in fucntie de fiecare persoana si de cum raspunde aceasta la tratament. Insa, in urma unui numar de sedinte prestabilit de un specialist, va fi cu adevarat surprinzator.

Capacitatea acestui tratament de a face celulita sa dispara este una evidenta. Un numar de 5 – 10 sedinte ar trebui sa fie de ajuns pentru orice tip de organism.

In plus, specialistii spun ca disparitia celulitei nu este singurul efect benefic al acestui tip de tratament. Faptul ca laserele tintesc celulele ce produc elastan si colagen si acestea isi vor intensifica activitatea, determina si pielea sa aiba un aspect mai placut.

Prin urmare, acest tratament combate celulita si iti face corpul sa arate mai atractiv, pielea capatand mai mult luciu si un aspect mai tanar.

Cat costa acest tratament minune despre care discuta specialistii?

Tratamentul are un cost diferit in functie de fiecare salon la care apelati. Insa in Bucuresti puteti beneficia de acest tratament pentru un cost de circa 500 lei pentru 5 sedinte. Iar daca veti avea nevoie de mai multe sedinte puteti stabili acest lucru cu un specialist din cadrul unui astfel de salon de infrumusetare.

Acest tratament dureaza pentru circa 30 de minute, pentru o sedinta. Iar sedintele pot fi programate in fiecare saptamana, asa incat in doar o luna poti sa-ti iei adio de la celulita, pentru un termen indelungat.

Diverse tratamente anticelulitice nu isi indeplinesc scopul, insa radiofrecventa hexapolara este o metoda de ultima ora, care nu necesita interventie chirurgicala si care este extrem de eficienta. Iar aceasta este folosita si in marile saloane de infrumusetare in tratamentele de lifting facial.

Una dintre vedetele de la momentul actual care promoveaza activ astfel de tratamente si care chiar s-a folosit de aceasta metoda pentru a scapa de celulita este chiar cunoscuta prezentatoare Andreea Mantea. Iar aceasta nu este singura.

Ce vedete au folosit de-a lungul timpului acest tratament anticelulitic in Bucuresti?

De-a lungul timpului, in lumea showbizzului romanesc mai multe vedete au aparut la TV discutand despre succesul acestor tipuri de tratamente. Printre cele mai remarcabile rezultate le-a avut Andreea Mantea, care declara intr-un interviu ca dupa doar cateva sedinte a observat o scadere de pana la 7,5cm la baza fesierilor si pana la 1cm la coapse.

Iar alte vedete care au folosit astfel de tratamente sunt: Mihaela Radulescu, Adelina Pestritu si Andreea Raicu.

Tratamentele au mare succes si in strainatate. Eva Longoria, Britney Spears sau Olivia Wilde au redus la minim celulita si au tinut sub control problemele pielii lasate ani la rand, cu ajutorul acestor tratamente.