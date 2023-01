La 23 ianuarie în jurul orei 12.05, un echipaj de politie rutiera din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, în timp ce se afla în serviciul de patrulare și control al traficului rutier pe D.N. 17 Poiana Stampei, acționând în baza planului propriu de acțiune pentru prevenirea și combaterea nerespectării regimului legal de viteza și a depășirilor neregulamentare a înregistrat cu pistolul radar autoturismul care circula cu viteza de 102 km/h, pe un sector de drum cu limita de 40 km/h.

Având în vedere cele constatate, s-a procedat la oprirea autoturismului în cauza, iar după verificarea actului de identitate al conducătorul auto, s-a constatat ca acesta este un bărbat de 62 ani.

Conducătorul auto, a declarat verbal ca nu are asupra sa permisul de conducere. Din verificarea efectuate în bazele de date, s-a stabilit faptul ca șoferul nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere auto. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de ,,conducere fără permis”.