Un incendiu a izbucnit la o autoutilitară în comuna Șcheia iar focul s-a extins și la alte trei autoutilitare parcate pe raza localității.

Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este de natură electrică (scurtcircuit). În total, au fost afectate patru autoutilitare, în diferite proporții.