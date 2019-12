“Techmatch s-a născut natural, într-o discuție amicală în care ne-am dat seama că toți trei ne implicăm și dezvoltăm proiecte și acțiuni care au ca scop final promovarea ecosistemului Tech și Startup din Cluj-Napoca. Practic, în mod informal și doar din drag față de potențialul Clujului puneam în legătură oameni din alte țări care aveau nevoie de servicii de software development, cu firme din Cluj care puteau să ofere aceste servicii și ofereau calitate la cele mai înalte nivele.” (Valentin Maior)

Valentin Maior, CEO al Techmatch a moderat evenimentul de lansare a startupului clujean, ce a avut loc miercuri, 4 Decembrie, în Cluj-Napoca.

Într-un mediu prietenos și deschis conversațiilor informale, peste 30 de reprezentanți ai unor companii de top din Cluj-Napoca au aflat care este misiunea Techmatch și cum își propune să popularizeze și mai mult industria ce poartă numele de Sillicon Valley al Europei de Est.

Techmatch este un startup care a fost dezvoltat pe baza unei finanțări Romania Startup Plus și care are 7 membri.

Împreună cu cei peste 30 de parteneri ai săi, companii de servicii IT din România, care însumează peste 3000 de angajați specializați într-o gamă largă de tehnologii, Techmatch își propune să fie liantul dintre potențialul industriei Tech și companii din țări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Franța și Europa de Est.

Procesele prin care Techmatch selectează companiile de software partenere și atrage potențiali clienți au fost concepute, la început, manual. Scopul a fost ca aceste procese să fie validate și să susțină ipoteza celor trei fondatori care considerau că firmele de IT au nevoie de accelerare în procesele de vânzare.

“Ne-am întrebat cum își vând serviciile companiile de IT din România. Spre surprinderea noastră am aflat că unele dintre companii nu au departament de vânzări, ci se bazează doar pe recomandări. Așa am știut că, dacă organizăm eficient resursele pe care deja le avem, vom reuși să aducem clienți pentru partenerii noștri pe căi pe care ei nu le exploatează azi.”

Până astăzi, Techmatch a procesat, alături de partenerii săi, cereri de servicii de software development în valoare de 400.000 Euro, folosind procesele proprii aplicate, în mare parte, manual.

Tocmai de aceea, fondatorii au hotărât să automatizeze 70% dintre operațiunile de Vânzări și Marketing&Promovare, pentru ca anul 2020 să vină cu o accelerare în acțiunile pe care deja la intreprind.

Ștefan Koritar, unul dintre acționarii Techmatch, spune despre platforma Techmatch: Produsul la care am început să lucrăm ne oferă eficacitate prin digitalizare și șansa să scalăm ceea ce facem deja. În plus, va oferi și o componentă analitică, ce se va concentra pe cifre și analiză a partenerilor, clienților și operațiunilor, iar astfel vom avea un instrument puternic, transparent, prin care vom putea să raportăm evoluția serviciilor noastre către toți partenerii care ne oferă încrederea lor.

Un asemenea instrument va ușura procesul prin care firmele de IT din România ajung la clienții internaționali care știu, deja, despre calitatea pe care specialiștii români o oferă.

Concret, companiile din România vor avea la dispoziție o echipă de oameni a căror principală preocupare va fi să găsească clienți interesați să dezvolte servicii de software în țara noastră. Partenerii Techmatch vor avea, fiecare, câte un profil care descrie toate serviciile pe care ei le oferă, iar clienții interesați vor putea să ceară informații despre ei, despre serviciile lor și vor putea să îi contracteze pentru dezvoltarea unor produse noi.

În plus, echipa Techmatch va crea un proces de atragere a clienților internaționali, prin intermediul proceselor automatizate de Scouting, Marketing și Lead Generation.

O asemenea platformă nu ar putea fi dezvoltată fără cunoștințele tehnice ale celor trei fondatori sau fără energia pe care au investit-o în ultimii ani, ca să dezvolte și să susțină o rețea de contacte și organizații dedicate industriei Tech.

Valentin, Ștefan și Mircea sunt implicați în organizații non-profit precum: Romanian IT, ClujStartups, FreshBlood, Startup Grind Cluj-Napoca, Spherik, Fintech.Camp, Cluj.AI, Product Tank Cluj. Și vor continua să dezvolte comunitățile din jurul acestor organizații ca să susțină ceea ce Techmatch a început să ofere antreprenorilor români.

Techmatch va fi liant între părțile implicate și va ușura procesele de ofertare, negociere și contractare, tocmai prin vasta rețea de conexiuni pe care o au la dispoziție și prin experiența celor trei fondatori care, cumulată, depășește 25 de ani de activitate și implicare în ecosistemul IT din Cluj, România și din Europa.

Pentru anul 2020 compania are planuri ambițioase care implică, pe lângă dezvoltarea platformei automate de tip Software as a Service (SaaS), și atragerea de proiecte în valoare de 2.000.000 Euro și extinderea rețelei de parteneri la 100 de companii din toată România.

Scopul acestui demers este ca serviciile de dezvoltare de software românești să fie cunoscute și apreciate mai mult la nivel internațional. “Suntem într-o competiție cu alte țări din estul Europei și de aceea e nevoie să fim foarte activi și organizați pentru a fi vizibili în piețele din Vest și din America.”, a concluzionat Mircea Vădan, al treilea acționar Techmatch.