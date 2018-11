Un comunicat de presa se refera la o comunicare scrisa sau inregistrata, care se adreseaza unei intregi comunitati, deoarece anunta anumite informatii importante pentru o companie. Desi de cele mai multe ori aceste comunicate de presa se potrivesc in contexte precum pornirea unei noi afaceri, introducerea unui produs pe piata, sarbatorirea unui eveniment, etc sunt deosebit de utile si atunci cand o companie doreste sa faca declaratii de luare de pozitie referitor la o problema, la o situatie de criza sau o provocare neobisnuita.

De aceea, comunicatele de presa sunt extrem de importante mai ales pentru companiile care chiar au afaceri profitabile, deoarece acestea le pot salva imaginea. In ziua de astazi, criza a devenit pentru o companie o stare cotidiana, mai ales ca exista jurnalisti sau persoane de la concurenta care astepta orice informatie pentru a denigra o companie. Desigur, exita pur si simplu si situatii reale care pot aparea si care pateaza imaginea unei companii. Unele crize pot fi previzibile, altele nu pot fi nici macar banuite si nici anticipate.

Comunicarea este cheia in timpul crizei, pentru a putea atenua si impiedica reactiile negative ale publicului, dar poate aduce si o reputatie mai buna companiei. Companiile trebuie urgent sa genereze comunicate de presa pentru a transmite detalii despre eveniment, modul si masurile cu care se rezolva problema, deoarece o criza eficient si rapid gestionata poate chiar ajunge sa sporeasca popularitatea si increderea clientilor. Iata trei exemple ale unor companii care au fost salvate de comunicatele de presa:

1. Danone

In anul 2007 compania Danone a fost pe primele pagini ale ziarelor de stiri, confruntandu-se astfel cu o criza de imagine. Stirea spunea ca unele iaurturi Danone contineau dioxina in cantitati nepermise. Din cauza unei alerte de la nivelul Uniunii Europene au fost retrase de pe piata aproximativ 700 kg de iaurt Danone care era suspectat ca este infestat cu aceasta dioxina. Cu toate ca analizele ulterioare au dovedit faptul ca procentul de acea substanta era mult sub limita admisa de lege, la momentul respectiv compania a intrat intr-o criza de imagine, deoarece lumea incepuse sa nu mai aiba incredere in marca Danone. Compania Danone a sustinut de urgenta o conferinta de presa si a dat si comunicate de presa prin care a comunicat rezultatele pentru a linisti populatia.

2. Kaufland

In vara anului 2017 magazinul Kaufland din Odorheiul Secuiesc s-a aflat in atentia presei intr-un mod negativ. Un reprezentant comercial se pare ca nu ar fi vrut sa serveasca cu mici un cumparator pe motiv ca era roman. Acest eveniment a fost atat de mediatizat negativ si a adus nemultumiri in randul clientilor pentru compania Kaufland si presupuneri cum ca fac discriminari etnice. Kaufland s-a simtit datoare cu un comunicat de presa si si-a exprimat public regretul pentru atitudinea angajatei din acel magazin. Totodata au sustinut faptul ca ei detin o serie de principii ce pun pe primul loc respectul fata de clientii, dar si amabilitatea. Au mai spus si faptul ca vor lua masuri pentru a preveni astfel de situatii, inclusiv sa introduca cursuri de limba romana. Imaginea companiei Kaufland a fost astfel salvata de la un posibil dezastru prin acel comunicat de presa. Prin exprimarea grijii fata de cumparatori si prin faptul ca ei nu au incurajat niciodata un astfel de comportament.

3. Pepsi

O stire mai veche din anul 1993 a avut in vedere zvonuri false referitoare la compania Pepsi. La vremea respectiva a circulat zvonul cum ca un ac de seringa a fost gasit intr-o cutie de pepsi dietetic in Washington. In urmatoarea saptamana au mai aparut cam 50 de reclamatii asemanatoare. Compania PepsiCo a reactionat imediat si a iesiti public pentru a se apara de acuzatiile aduse. A realizat chiar si filmulete prin care arata oamenilor procesul de imbuteliere a sucului. CEO-ul Pepsico de la vremea respectiva a avut de partea lui si suportul administratiei alimentelor atunci cand a aparut si pe posturile de televiziune. O astfel de reactie rapida prin comunicate de presa si nu numai a facut ca zvonul sa dispara in doua saptamani, iar persoanele care au adus false acuzatii au fost arestate.