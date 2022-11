Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a semnat astăzi la Ministerul Dezvoltării trei contracte pentru Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale din zona centrală a municipiului Suceava, unul in valoare de 34.921.958,70 lei pentru „Asociația de Proprietari Centru „, renovare moderată si două pentru „Asociația de Proprietari nr 3 ” lot 1,renovare moderată in valoare de 13.531.236 ,77 lei si altul la aceeași asociație nr.3, pentru renovare aprofundată in valoare de 12.959.389,59 lei.

”Valoarea totală a contractelor semnate astăzi însumează 12.475.386,42 euro. Toate contractele aprobate pe PNNR însumează peste 50.000.000 euro, mai exact 51.019.115,21 euro. Pe lingă contractele semnate astăzi ,am mai semnat in luna iunie 4 contracte pentru Creșterea eficientei energetice la școlile: Ion Creanga -Obcini, Școala nr.3-Marasesti , Școala nr. 7- Ițcani si Cantina internat a Colegiului ”Petru Rareș” in valoare de 8.642.375 euro. De asemenea am semnat contractul pentru Creșa mare in Dealul Mănăstirii in valoare de 4.421.907,01 euro. Urmează sa semnăm contractul pentru 50 autobuze electrice pe Zona Urbana Funcțională in valoare de 23.256.170,0 euro si de asemenea trebuie să mai semnăm contractele pentru Creșterea eficienței energetice la Cantina ajutor social, la Clădirea Domeniului Public si la Creșterea eficienței energetice la Colegiul ”Mihai Eminescu” toate in valoare de 2.223.277 euro”, a explicat Ion Lungu.