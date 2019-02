Trei copii și trei adulți au suferit răni ușoare în urma unui accident produs astăzi în municipiul Suceava, în zona „Serpentine”. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, accidentul a avut loc între două mașini. În cele două mașini se aflau șase persoane, toate fiind conștiente, acestea fiind transportate la Spitalul Județean Suceava. La fața locului a intervenit modulul SMURD cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.

