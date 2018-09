Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava va organza mai multe manifestări de Ziua Pompierilor din România. În acest an, 2018, tradiţionala sărbătoare de la 13 Septembrie, a „Zilei pompierilor din România” dobândeşte o semnificaţie în plus, fiind înnobilată de comemorarea a 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: desăvârșirea statului național român realizată prin unirea provinciilor românești cu România.

„Pentru noi, pompierii militari, va rămâne pentru totdeauna înscris cu litere de aur, în marea Cartă a Istoriei Neamului, Ziua de 13 Septembrie 1848, când cei 166 de neînfricaţi ostaşi din Roata de pompieri a Capitalei, în frunte cu bravul căpitan Pavel Zăgănescu, s-au acoperit de nepieritoare glorie militară în încrâncenata Bătălie din Dealul Spirii, împotriva invadatorului străin, venit să înăbuşe aspiraţiile legitime ale neamului nostru, de libertate, demnitate şi progres, promovate de Revoluţia Română.

Memoria acelor eroi pompieri, dintre care circa 80 au îmbrăţişat pentru eternitate pământul sfânt al patriei, o parte dintre ei fiind înmormântaţi în cimitirul bisericii „Sfântu Gheorghe” de pe Calea Plevnei, este an de an evocată prin emoţionantele ceremonialuri desfăşurate la monumentele închinate luptătorilor din Dealul Spirii și a tuturor eroilor pompieri, în general, în întreaga țară”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.

El a precizat că în această zi nu pot fi uitate faptele eroice ale pompierilor militari în perioada grea a Războiului de Independență din 1877-1878, dar nici din perioada celor două războaie mondiale când, expunându-se unor riscuri considerabile, determinate de efectele confruntărilor militare, au acţionat deseori sub tirul şi bombardamentul inamic, la complexe şi dificile misiuni de apărare pasivă, concomitent cu stingerea a numeroase incendii, multe de mari proporţii.

„Nu în ultimul rând, nu-i putem uita pe eroii pompieri militari suceveni, Sergentul major post mortem VICTOR IVAŞCU, născut la 8 septembrie 1940, în comuna Sadova, Sergentul major post mortem IOAN CRĂIUŢ, născut la 13 august 1947, în localitatea Frumosu, și Sergentul major post mortem VASILE POPIUC, născut la data de 19 iulie 1948, în comuna Moldova Suliţa. Cei trei, militari în termen, recrutați în companii de pompieri din Vaslui, Galați și, respectiv, Covasna, au căzut la datorie, sacrificându-și viața pentru salvarea semenilor și bunurilor materiale, în intervenții pentru stingerea unor incendii de proporții”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava.

El a adăugat că în prezent, unităţile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îşi focalizează atenţia asupra demersurilor menite să le asigure o şi mai mare apropiere faţă de comunităţile locale, adaptându-şi legislaţia la complexitatea în continuă creştere a misiunilor specifice.

Programul manifestărilor organizate cu ocazia „Zilei Pompierilor din România”:

Joi, 13 Septembrie:

10:00-11:00 – Ceremonial militar și religios, depuneri de coroane şi jerbe de flori

Loc de desfăşurare: Statuia „Pompierul” din faţa Bisericii Militare şi la mormintele eroilor pompieri din judeţ;

09:00-15:00 – „Ziua Porților Deschise”

Loc de desfăşurare: Toate subunitățile din județ, cu prezentare a tehnicii și accesoriilor de intervenție, prezentare a unor segmente de probe din concursurile profesionale ale pompierilor militari, precum și un exercițiu SMURD, cu descarcerare și acordare a primului ajutor medical.

Sâmbătă, 15 Septembrie:

08:30-12:00 – Hramul Bisericii Militare „Sf. Ierarh Iosif de la Partoș” – ocrotitorul pompierilor militari (Acatist la moaștele Sfântului și Sfânta Liturghie)

Loc de desfăşurare: Biserica Militară (vis-a-vis de Pompieri).