Ieri, trei firme din Suceava au fost amendate cu câte 2.000 de lei pentru depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, mai exact, lângă buncărele îngropate sau semiîngropate. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat, la Radio Top: „Folosim sistemele de supraveghere video de la punctele de colectare a deșeurilor. Avem 32 de camere în 29 de locații. Sunt și colegii pe teren și este foarte ușor să-l vezi pe cel care depozitează aiurea. Se găsește fie un bon, fie o factură, fie o chitanță și ulterior aplicăm măsuri coercitive. Cele 3 firme amendate ieri au pus totul lângă, să nu se mai „chinuie” să pună în tomberoane. Aceste lucruri trebuie sancționate din ce în ce mai mult. Vizate sunt și persoanele fizice care lasă deșeurile lângă buncăre”. Viceprimarul a adăugat: „Este datoria noastră, a autorităților, să facem curățenie, dar și a sucevenilor să o mențină. O menținem respectând regulile și respectând-ne pe noi”. Lucian Harșovschi a mai spus că mașinile parcate în fața tomberoanelor de gunoi sunt ridicate de Poliția Locală și duse la Mitoc, de unde pot fi recuperate în urma achitării unei amenzi.

