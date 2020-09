O asociere de firme din Suceava, formată din „Con Bucovina”, „Loial Impex” și „Ada Procons”, se va ocupa de introducerea încălzirii în bazarul din Lunca Sucevei. Primarul Ion Lungu a declarat că acest consorțiu a depus singura ofertă la licitația organizată de municipalitate. El a spus că valoarea contractului este de peste 19 milioane de lei fără TVA, iar termenul de execuție a fost stabilit la 24 de luni. Primarul a adăugat că lucrările vor demara în acest an, după ce au fost întârziate din cauza noului coronavirus. Din pricina crizei sanitare, Bazarul a fost închis 2 luni și jumătate. Complexul comercial din Lunca Sucevei va fi racordat la sistemul public de termoficare.

