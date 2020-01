Ieri, în decursul a cîteva ore, pe raza județului Suceava s-au înregistrat trei incendii provocate de coșurile de fum. Din fericire, nu au fost victime. Primul incendiu a izbucnit în jurul orei 19.00, la o construcție anexă din cartierul sucevean Ițcani. Flăcările au distrus acoperișul clădirii și au degradat planșeul și pereții. Cel de-al doilea incendiu s-a produs în jurul orei 20.00, într-o gospodărie din comuna Capu Cîmpului. Au ars parțial acoperișul camerei centralei, interiorul acesteia și o baie. Totodată, s-au degradat pereții casei, aparatură electronică și electrocasnică, instalația sanitară, tavanele camerelor de locuit și obiecte de mobilier. Ultimul incendiu s-a declanșat aproape de miezul nopții într-o locuință din Roșcani-Liteni. Focul a mistuit acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați și a degradat pereții portanți. Pentru stingerea celor trei incendii provocate de coșurile de fum pompierii au acționat cu șapte autospeciale.

