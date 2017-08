Prefectura Suceava a comunicat că trei echipe mixte vor verifica stadiul de pregătire a unităților de învățământ preuniversitar, înaintea începerii noului an școlar. Din comisii vor face parte reprezentanți ai Instituției Prefectului, ai ISU și ai Inspectoratului Școlar. Aceștia vor efectua verificările în perioada 28 august-8 septembrie. Raportul conținând concluzii și măsuri îi va fi prezentat prefectului Mirela Adomnicăi pînă pe 11 septembrie. Noul an școlar va începe luni, 11 septembrie.

, 3.0 out of 10 based on 1 rating