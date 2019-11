Trei investiții cu fonduri europene în valoare de aproape 9,3 milioane de lei care vizează modernizarea infrastructurii școlare se află în derulare în municipiul Fălticeni, a anunțat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale “Ioan Ciurea”

Cea mai consistentă în valoare de 4,15 milioane de lei se referă la reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale “Ioan Ciurea”. Contractul de finanțare a fost semnat pe data de 23.07.2018, cu o valoare de 4.149.151,52 lei, contribuția Primăriei Fălticeni fiind de 2%, respectiv 56.715,55 lei. Termenul de finalizare a investiției este data de 29.02.2020. ”Lucrările de intervenție propuse prin proiect au urmărit reabilitarea clădirii și creșterea eficienței energetice în clădirile publice. Anvelopare termică exterioară cu vată bazaltică, reabilitarea acoperișului cu țiglă termoizolantă, reabilitarea și modernizarea instalațiilor: electricitate, energie termică, apă potabilă, apă menajeră, montare de panouri fotovoltaice, înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare și modernizarea sălilor de clasă, a holurilor și a grupurilor sanitare”, a explicat primarul de Fălticeni.

Reabilitarea termică a cantinei Colegiului Național “Nicu Gane”

O altă investiție în valoare de 2,73 de milioane de lei se referă la reabilitarea termică a cantinei Colegiului Național “Nicu Gane”. Contractul de finanțare în valoare de 2.723.132,09 lei a fost semnat pe data de 17.10.2018 iar contribuția Primăriei Fălticeni de 2% este de 39.136,73 lei. ”Lucrările de intervenție propuse prin proiect au urmărit reabilitarea clădirii și creșterea eficienței energetice în clădirile publice. Anvelopare termică exterioară cu vată bazaltică, reabilitarea acoperișului, reabilitarea și modernizarea instalațiilor: electricitate, energie termică, apă potabilă, apă menajeră, montare de panouri fotovoltaice, înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare, modernizarea sălii de mese, a bucătăriei, a cabinetului de educație muzicală (fosta discotecă a liceului), a holurilor, căilor de acces, a grupurilor sanitare”, a spus Coman. Termenul de finalizare a investiției este data de 29.02.2020.

Reabilitarea termică a internatului (Cămin C2) de la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”

Al treilea proiect în sumă de 2,32 de milioane de lei vizează reabilitarea termică a internatului (Cămin C2) de la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”. Contractul de finanțare a fost semnat pe data de 23.07.2018, cu o valoare de 2.327.720,78 lei, cofinanțarea Primăriei Fălticeni fiind de 32.827,75 lei. Finalizarea investiției este prevăzută pentru data de 29.02.2020. ”Lucrările de intervenție propuse prin proiect au urmărit reabilitarea clădirii și creșterea eficienței energetice în clădirile publice. Anvelopare termică exterioară cu vată bazaltică, reabilitarea acoperișului , reabilitarea și modernizarea instalațiilor: electricitate, energie termică, apă potabilă, apă menajeră, montare panouri fotovoltaice, înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare, modernizarea camerelor, a sălilor de studiu, a holurilor și căilor de acces, a grupurilor sanitare”, a explicat primarul Coman.