Un grav accident rutier a avut loc astăzi după amiază pe DN2E, pe raza localității Cornu Luncii în care au fost implicate trei autovehicule, un autotren, o autoutilitara si un autoturism. Potrivit ISU Suceava, două persoane din autoturism au rămas încarcerate una fiind declarată decedată. Intervin pompierii militari cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare, cu sprijinul a doua echipaje SAJ

