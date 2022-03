Un grav accident rutier a avut loc astăzi după amiază pe DN2E, pe raza localității Cornu Luncii în care au fost implicate trei autovehicule, un autotren, o autoutilitara si un autoturism. Potrivit ISU Suceava, două persoane din autoturism au rămas încarcerate una fiind declarată decedată. Cea de-a doua persoană, în stare de semiconstiență, cu traumatisme multiple, a fost preluată de către un echipaj SAJ, si transportată la spital. Celelalte persoane implicate în accident, respectiv soferul autotrenului si cel al autoutilitarei, nu au necesitat ingrijiri medicale. Intervin pompierii militari cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare, cu sprijinul a doua echipaje SAJ.

