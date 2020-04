Trei medici militari urmează să preia de astăzi conducerea Spitalului Județean de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou” de la Suceava după demisia managerului interimar Florin Filip, a directorului medical Elena Ganea Motan și a asistentei șefe. Nu se cunoaște deocamdată motivul oficial la demisie însă de mai multe zile dr. Filip reclamase nu sunt stocuri suficiente de medicamente în spital pentru tratarea Covid și nici nu beneficiază de sprijin de la autorități.

