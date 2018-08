Trei minori și o femeie au suferit leziuni după ce șoferul mașinii în care se aflau a adormit și a lovit un pod. Accidentul a avut loc sâmbătă dimineață, în jurul orei 6:45. În timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, în afara localităţii Berchişeşti, din cauza oboselii, un bărbat de 34 de ani, din județul Timiş, a adormit la volan, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit capul unui pod, după care, a fost proiectat în afara părţii carosabile. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a unei femei de 37 de ani și a trei minori cu vârste între 3 și 8 ani, toți din Republica Moldova, pasageri în autoturism. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. La spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

