Ti-ai creat un CV si ai aplicat online la joburile dorite, insa nu ai primit niciun raspuns si nicio companie nu te cheama la interviu? Atunci trebuie sa stii care sunt cateva dintre cele mai importante motive pentru care aplicantii nu sunt chemati la interviu sau nu sunt selectati pentru postul disponibil. Experienta sau cunostintele tale ar putea sa nu fie cauza.

Te simti suficient de pregatit pentru a aplica la joburile care iti plac, consideri ca ai suficienta experienta, iti doresti foarte mult sa fii selectat, insa asta nu se intampla. Care sa fie problema?

Nu intotdeauna candidatul cel mai pregatit este si cel selectat

Alexandra Olteanu (Director General All To Know, specialist recrutare si consilier in dezvoltare personala) spune ca “de foarte multe ori gasim un candidat care este potrivit, deci, daca ne uitam doar la el, este manusa pentru job”. Totusi, “daca ma uit cum ar putea sa functioneze profilul acesta in organizatia pe care o am, in echipa pe care o am, cu managerul care are un tip de profil, cu echipa care poate sa aduca mai multa productivitate daca are pe cineva, cu un alt profil decat al candidatului, aplicantul nu va fi ales, in ciuda pregatirii si a experientei. Aici va face diferenta, cu siguranta, ceea ce este cel mai potrivit pentru echipa, organizatia si jobul respectiv”, conchide Alexandra Olteanu.

Nu aplici cu CV-ul potrivit la jobul potrivit

Nu e suficient sa ai un CV general si sa il folosesti pentru a aplica la toate joburile dorite. “CV-ul e important sa nu fie unul general”, spune Alexandra Olteanu, ci “sa aiba elemente reper pentru experienta pe care o ai”. Altfel, e posibil ca experienta ta sa nu fie relevanta sau sa nu fie bine pusa in valoare pentru jobul la care aplici.

Nu folosesti cuvinte cheie in CV-urile cu care aplici

“Astazi”, spune Alexandra Olteanu, “cele mai multe selectii de CV-uri se intampla online. Un robotel cauta cuvinte cheie si spune: “acesta este CV-ul”. CV-ul e important sa nu fie unul general, sa aiba cuvinte cheie.” Asadar, vezi care sunt cerintele jobului care te intereseaza si foloseste cuvintele cheie si in CV-ul tau, pentru a-l face mai usor de gasit si pentru a-ti creste sansele de a trece mai departe.

“Cuvintele cheie sunt legate de joburile respective. Pentru zona de process management sau de project management, probabil ca o sa am nevoie de cuvinete cheie legate de” lean” sau “6 sigma”, adica, in functie de tipologia jobului, sunt cuvinte cheie care aduc cumva in evidenta tipul de experienta pe care il ai pe proiectele respective. Sau daca esti in situatia de a cauta un job de management, un cuvant cheie poate sa fie “peste 40 de angajati”, “am coordonat peste 40 de angajati” sau “peste 50”, “peste 20”. Deci cuvintele cheie sunt legate strict de joburi si de cerintele din job.”

“Angajatorul se uita la experienta, dar, ca sa poata sa vada experienta, iti trebuie un CV bine realizat”, subliniaza Alexandra.

