Trei muncitori care lucrau la săpat canalizarea în localitatea Calafindești au fost prinși sub un mal de pământ care s-a surpat peste ei. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, doi dintre muncitori au fost scoși de către colegii lor însă un al treile a rămas prins sub pământ până în zona pieptului. Pompierii militari intervin pentru extragerea lui. ”Se intervine cu modulul multirisc și o autospecială iar la fața locului sunt o ambulanța SMURD și două SAJ. Inițial sub pământul surpat au fost trei muncitori. Doi dintre ei au fost scoși de către colegi și au leziuni care nu le pun viața în pericol. Li s-a acordat primul ajutor medical și vor fi transportați la spital. La cel de-al treilea se lucrează. Este conștient și cooperează dar este prins până în zona pieptului”, a declarat Găleată.

