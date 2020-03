Trei noi decese cauzate de coronavirus s-au înregistrat în țară două la Hunedoara și unul în Ialomița numărul total ajungînd la 72.

Deces 70

Femeie, 60 ani, jud Ialomița. Persoană cu Insuficiență renală cronică, dializată, cu HTA si hepatită cronică cu virus B, debut în 23.03.2020 (febră, frison, cefalee), internată în 25.03.2020 în Secția Nefrologie ATI Spital Municipal Slobozia.

S-au recoltat probe pentru COVID 19 în data de 26.03.2020, rezultat pozitiv în data de 28.03.2020. Decedat în 31.03.2020.

Nu a avut istoric de călătorie și nici contact recunoscut cu caz confirmat.

Deces 71

Femeie, 53 ani, jud. Hunedoara. Pacienta internata în data de 17.03.2020 pe Sectia de Oncologie cu diagnosticul de Neoplasm ovarian stadiu terminal, Pleurezie metastatică, carcinomatoză peritoneală. Contact cu cazuri confirmate cu COVID-19, motiv pentru care s-au recoltat probe, a fost confirmată în 30.03.2020. Decedată în 29.03.2020.

Deces 72

Barbat, 65 ani, jud Hunedoara. Internat în 25.03.2020 în Spitalul de Boli Infecțioase Deva și transferat în ATI în data de 26.03.2020. Confirmat în aceeași dată , decedat în 31.03.2020. Comorbiditati: HTA.

Fără călătorie, fără contact cunoscut cu caz confirmat.