Polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție Pojorâta, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe D.J. 175, pe raza com. Breaza, au oprit pentru control o motocicletă pe care se aflau trei persoane care se deplasa din direcția com. Moldova Sulița – com. Fundu Moldovei, motocicletă neînmatriculată condusă de către un tânăr de 18 ani, din com. Fundu Moldovei

Conducătorul motocicletei a declarat că în data de 10.08.2020 s-a deplasat la o stație R.A.R pentru certificarea autenticității vehiculului, reieșind că are o capacitate 125 cm2. Conducătorul motocicletei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „conducerea unui vehicul neînmatriculat”.

De asemenea, s-au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de 652 lei conform O.U.G 195/2002 RMC și s-a reținut permisul de conducere.