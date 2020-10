Trei persoane au fost implicate, astăzi, într-un accident rutier între două autoturisme. Accidentul a avut loc în comuna Adâncata, pe drumul de legătură cu Hănțești. Toate cele trei persoane erau conștiente, însă o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale. Femeia a fost transportate la urgențele Spitalului Județean Suceava. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMIRD TIM.

