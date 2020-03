Șefa Direcției de Sănătate Publică Suceava, Silvia Boliacu, a anunțat că 3 persoane sînt izolate în Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” cu suspiciune de coronavirus. Ea a precizat că astăzi se așteaptă rezultatele analizelor. Silvia Boliacu a mai anunțat că, la nivelul județului, 440 de persoane sînt monitorizate la domiciliu fără simptomatologie specifică noului coronavirus. 250 de persoane au călătorit în zonele de risc, iar 190 sînt rude de-ale lor. Alte 160 de persoane au ieșit din autoizolare, dintre care 87 de membri de familie. La Suceava nu sînt persoane aflate în carantină în spațiile special amenajate. Amintim că un bărbat de 71 de ani, din Mălini, a fost confirmat cu noul coronavirus, după ce s-a întors din Italia, fiind primul caz înregistrat în județ. Bărbatul este spitalizat la Iaşi. El are şi o afecţiune cronică.

